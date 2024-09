Tim Burton widmet Monica Bellucci süßen Post zum Geburtstag

Monica Bellucci hat allen Grund zum Feiern: Die Matrix-Darstellerin ist jetzt 60 Jahre alt! Da ließ es sich ihr Partner Tim Burton (66) nicht nehmen, seine Liebste anlässlich ihres Ehrentages im Netz zu würdigen. Auf seinem Instagram-Kanal teilte der Filmregisseur das Cover der italienischen Vogue, auf dem Monica in einem dunklen Kleid aus Pailletten, die an Schuppen erinnern, auf einer steinernen Treppe steht. "Happy Birthday, liebe Monica – in Liebe, Tim", steht in einer geschwungenen Handschrift auf dem Titelblatt des Magazins. Laut der Bildbeschreibung handelt es sich dabei um eine persönliche, handschriftliche Widmung von Tim.

Zu Beginn des vergangenen Jahres waren erste Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Tim und Monica aufgekommen. Im Juni 2023 setzte das einstige Bond-Girl den Spekulationen schließlich ein Ende und bestätigte ihre Beziehung zu Tim im Interview mit Elle. "Ich kenne den Mann, ich liebe ihn, und jetzt werde ich den Regisseur treffen, ein neues Abenteuer beginnt", schwärmte Monica von ihrer neuen Liebe. Ihre Begegnung mit dem Hollywood-Autor sei eine jener, die im Leben nur selten vorkommen würden. Im Oktober 2023 gaben die beiden beim internationalen Filmfestival in Rom ihr Debüt als Paar und schlenderten Händchen haltend über den roten Teppich.

Die Italienerin unterstrich in dem Gespräch außerdem ihre Begeisterung für Tims Werke. "Ich liebe diese Traumwelt, in der die Monster freundlich sind, in der wir unsere dunklen Seiten in etwas Helles, Versöhnliches verwandeln können", erklärte Monica. Umso größer dürfte ihre Freude darüber sein, ein Teil von Tims neuesten Projekt zu sein: Monica stand für die Fortsetzung von Tims kultiger Horrorkomödie "Beetlejuice" als Dolores, die untote Ex-Frau von Michael Keatons (73) Hauptrolle, vor der Kamera. Das Paar besuchte die Weltpremiere des Films zusammen mit dem Rest der Besetzung bei den Filmfestspielen von Venedig im August 2024.

Getty Images Tim Burton und Monica Bellucci im Oktober 2023

Getty Images Tim Burton und Monica Bellucci bei der Premiere von "Beetlejuice Beetlejuice" im August 2024

