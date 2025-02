Monica Bellucci und Tim Burton schlendern verliebt in Paris

Die Leinwandgöttin Monica Bellucci (60) und der berühmte Regisseur Tim Burton (66) schweben zusammen auf Wolke sieben. Nachdem sich die Turteltauben bereits mehrfach auf dem roten Teppich den euphorischen Fotografen gestellt hatten, genießen sie nun ihre Zeit in Zweisamkeit. Neue Fotos zeigen die Stars bei einem romantischen Spaziergang in Paris. Auf den Schnappschüssen wirkt das Pärchen sichtlich glücklich und erkundet Hand in Hand die Stadt der Liebe.

Bereits Anfang 2023 kursierten erste Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen der Schauspielerin und dem Produzenten. Im Juni desselben Jahres setzte das einstige Bond-Girl den hartnäckigen Spekulationen höchstpersönlich ein Ende: Monica bestätigte ihre neue Liebe im Interview mit der Elle. Damals erzählte sie völlig verliebt: "Ich kenne den Mann, ich liebe ihn, und jetzt werde ich den Regisseur treffen, ein neues Abenteuer beginnt." Im Oktober 2023 gaben die beiden dann endlich ihr offizielles Debüt als Paar beim Internationalen Filmfestival in Rom.

Vor seiner Beziehung mit Monica war der Filmemacher 13 Jahre mit Harry Potter-Star Helena Bonham Carter (58) liiert. Das einstige Traumpaar Hollywoods gab im Jahr 2014 jedoch seine Trennung bekannt. Inzwischen ist nicht nur Tim neu verliebt, sondern auch seine Ex Helena. In einem Interview mit der britischen Ausgabe von Harper's Bazaar schwärmte die 58-Jährige von ihrem Freund Rye Dag Holmboe: "Das ist wie Magie in meinem Leben, mit der ich nicht mehr gerechnet hatte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Monica Bellucci und Tim Burton, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, Februar 2012

Anzeige Anzeige