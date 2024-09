Große Ehre: Tim Burton erhält Stern auf dem Walk of Fame

Regisseur Tim Burton (66) hat seinen eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhalten. Die Zeremonie fand am 3. September in Los Angeles statt: Vor zahlreichen Zuschauern, Fotografen und prominenten Gästen enthüllte der Filmemacher die 2788. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig. Pünktlich zur Veröffentlichung seines neuesten Werks "Beetlejuice Beetlejuice" am 12. September in den deutschen Kinos, wurde der Meister der Gothic-Schauermärchen somit für seine unvergleichlichen Beiträge zur Filmindustrie geehrt.

Unter anderem waren die Schauspiel-Stars Michael Keaton (72) und Winona Ryder (52) zu der Feierlichkeit geladen – beide erlangten internationale Berühmtheit durch ihr Mitwirken in Tims Filmen. "Er kennt den Kummer der Missverstandenen, der Seltsamen und Ungewöhnlichen", lobte die Stranger Things-Darstellerin ihn in ihrer Rede. Der "Beetlejuice"-Star hob hingegen seine wegweisende Arbeit im Superhelden-Genre hervor und erklärte: "Es gibt eine Menge Leute, die mit ihren Superhelden-Filmen viel Geld verdienen, und zwar aufgrund seiner Entscheidung und seiner Vision, was diese Filme sein könnten, denn er hat alles verändert."

Tims Streifen sind für ihre düstere Ästhetik und skurrilen Charaktere bekannt. Filme wie "Edward mit den Scherenhänden", "Alice im Wunderland" oder "Charlie und die Schokoladenfabrik" haben ihm eine treue Fangemeinde eingebracht. Mit hochkarätigen Schauspielern wie Johnny Depp (61) und Helena Bonham Carter (58) arbeitet er bereits seit vielen Jahren zusammen. Privat scheint der Produzent ebenfalls sein Glück gefunden zu haben: Seit 2023 geht Tim mit der italienischen Schauspielerin Monica Bellucci (59) durchs Leben.

Getty Images Michael Keaton, Tim Burton, Monica Bellucci, Winona Ryder und Danny DeVito, September 2024

Getty Images Tim Burton, Regisseur

