"Schönstes Geräusch": Anna Adamyan zeigt Baby-Herzschlag

So fühlt sich die Schwangerschaft für Anna Adamyan (26) an! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie wieder schwanger ist. In den vergangenen Jahren hatte sie zwei Fehlgeburten erlitten – zudem hat sie die Unterleibserkrankung Endometriose, welche es schwieriger macht, schwanger zu werden, je älter die Frau wird. Umso glücklicher scheint Anna jetzt zu sein. Sie berichtet nun, wie es sich anfühlt, den Herzschlag ihres Kindes zu hören.

"Gute Nacht", wünschte sie ihren Followern am Dienstag in ihrer Instagram-Story und teilte dazu einen kurzen Clip, der den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes zeigt. "Es ist echt das schönste Geräusch und direkt in der Sekunde, wo man den Herzschlag hört und sieht, war es all das die Jahre einfach wert", führte sie ihre Gedanken dazu aus. Das sei allerdings lediglich ihr persönliches Empfinden, äußerte sie sich weiter zu ihren Emotionen.

Am selben Tag war sie noch einmal zur Untersuchung bei ihrem Frauenarzt und teilte schon hier die Ultraschall-Aufnahme, auf der der Kopf ihres Sohnes zu sehen ist. "Ihm geht es blendend. Er war schön am Herumturnen, Drehen und Wenden – alles dabei", berichtete Anna freudig.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Dezember 2022

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

