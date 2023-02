17. Woche: Anna Adamyans Baby ist so groß wie eine Waffel

Ihr kleiner Schatz wächst weiter munter vor sich hin! Im November 2022 hatte Anna Adamyan (26) ihrer Community wunderschöne Neuigkeiten verkündet: Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Sargis (29) erwarten ein Baby. Nach etlichen Versuchen und trotz ihrer Endometriose-Erkrankung ist die Beauty schwanger. Mit einer niedlichen Babyparty zelebrierten die werdenden Eltern die baldige Ankunft ihres Kindes – es wird ein Junge. Dieser ist in Annas Bauch mittlerweile schon ein ganzes Stück gewachsen.

In ihrer Instagram-Story läutete die werdende Mama mit einem Update nun eine neue Schwangerschaftswoche ein. In der bereits 17. Woche ist Annas Nachwuchs bereits so groß wie eine belgische Waffel. "Na, das passt doch. Morgen gehts ja nach Knokke (Belgien)", witzelte die 26-Jährige zu einem Screenshot ihrer Baby-App. Demnach wiegt das Kind nun 140 Gramm und ist 13 Zentimeter groß.

So sehr Anna ihre Schwangerschaft auch genießt, dennoch bereiten ihr offenbar einige Wehwehchen Probleme. So kämpfe die Influencerin aktuell mit Übelkeit und Müdigkeit. Die Vorfreude auf ihren Sohn übertrumpfe ihre Leiden aber: "Nach vier Jahren, viel Schmerz und Tiefpunkten ist er jetzt in mir – unser persönlicher Goldjunge."

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Januar 2023

Instagram / annaadamyan Model Anna Adamyan im Dezember 2022

