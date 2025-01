Umzug nach Regensburg: Anna Adamyan schwelgt in Erinnerung

Anna Adamyan (28) und ihre Familie packten jüngst ihre Siebensachen und kehrten Köln den Rücken. Grund ist, dass Sargis Adamyan (31), der Mann der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit, von seinem Verein 1. FC Köln an den Jahn Regensburg ausgeliehen wird. Bereits von 2017 bis 2019 hatte der Fußballer für den Fußballklub der bayerischen Bezirkshauptstadt gespielt. Auch damals war seine Familie mit ihm umgezogen. Bei Anna weckt die neue alte Heimat Erinnerungen. "Fühlt sich alles an wie so kleine Déjà-vus. 2025 Anna und 2018 Anna, als wäre kaum Zeit vergangen", schreibt das Model zu einem Instagram-Beitrag, der ein altes und zwei neue Fotos von ihr aus Regensburg zeigt.

In der Universitätsstadt scheint sich die Mama eines Sohnes pudelwohl zu fühlen. "Ich hatte damals schon eine schöne Zeit hier in Regensburg und freue mich echt auf die nächsten Monate", schreibt sie weiter unter dem Post. Die Fans reagieren entzückt auf Annas Beitrag und kommentieren fleißig. "Und jetzt ist einfach Levi [Anm. d. Red.: Annas Sohn ] dabei. Perfektes Mama-Lächeln in 2025" oder "Regensburg ist einfach traumhaft schön. War früher so oft dort", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare.

Jahrelang kämpfte Anna, die an Endometriose leidet, für ihren Kinderwunsch. Unter anderem musste sie zwei Fehlgeburten verkraften. Umso mehr freute sich die 28-Jährige dann, als ihr Söhnchen Levi am 10. August 2023 das Licht der Welt erblickte. An seinem ersten Geburtstag widmete sie ihrem Sohn daher emotionale Zeilen im Netz: "Happy Birthday, großes Wunder. 2017 im August waren wir das erste Mal in einer Kinderwunschklinik – heute, am 10. August 2024, feiern wir deinen ersten Geburtstag."

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Sargis und Anna Adamyan mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Influencerin Anna Adamyan mit Sohn Levi

Anzeige Anzeige