Selbstheilung: Darum rasierte sich Shawn Mendes die Haare ab

Was steckt hinter der neuen Frise? Shawn Mendes (24) ist ein kanadischer Singer-Songwriter. Bekannt wurde der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpret durch ein Cover des Songs "Hometown Glory" von Adele (34). Nur kurze Zeit später bekam er dann seinen ersten Plattenvertrag und konnte sich seitdem einige Chartplatzierungen und drei Grammy Awards sichern. Anfang des Jahres hat der Sänger mit einem neuen Haarschnitt überrascht. Shawn hat sich seine Locken abrasiert – und das aus einem bestimmten Grund!

"Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich selbst ein wenig aufzurütteln", äußert sich Shawn gegenüber dem Wall Street Journal. Er berichtet, dass er viel Therapie gemacht habe und versucht habe zu verstehen, warum er sich so fühlte. Das alles sei ein schwieriger Prozess gewesen. Er habe seine seelische Heilung zu seiner Priorität gemacht, will an sich arbeiten und sich selbst helfen.

Erst letzten Sommer be der Musiker beschlossen, seine Welt-Tournee aufgrund seiner psychischen Gesundheit abzubrechen. Er habe die ersten Konzerte voller Vorfreude gespielt und sich nach der langen Pandemiezeit gefreut, wieder live spielen zu können. "Die Realität sieht aber so aus, dass ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war, wie schwierig das Touren nach dieser Auszeit sein würde”, schrieb Shawn damals auf Social Media.

Anzeige

MEGA Shawn Mendes, 2023

Anzeige

APEX / MEGA Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de