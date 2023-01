Hot? Shawn Mendes zeigt sich mit neuer ungewohnter Frisur

Shawn Mendes (24) startet mit frischem Wind in das neue Jahr. Der "Summer of Love"-Interpret war im Jahr 2012 vor allem durch sein Cover von Adeles (34) Lied "Hometown Glory" bekannt geworden. Seine Strubbelfrisur war seither sein Markenzeichen und hatte ihn – mal in kürzerer, mal in längerer Version – neben seiner außergewöhnlichen Stimme unverkennbar gemacht. Doch damit ist nun wohl Schluss, denn Shawn zeigte sich jetzt in einem ungewöhnlichen Look.

Wie die amerikanische Zeitschrift MailOnline am Sonntag berichtete, wurde der Hottie mit einer neuen Frisur gesichtet. Shawn hatte sich die Haare raspelkurz schneiden lassen und springt somit auf den Zug des aktuellen Trend-Haarschnittes auf. Den sogenannten Buzz Cut stylt der Sänger ziemlich lässig mit einem weißen Shirt, einem cremefarbenen Cardigan und einer lockeren blauen Hose. Den Look rundete er mit einem grauen Schal und schwarzen Birkenstocks ab.

Was sagen die Fans zu der Typveränderung von Shawn? Die müssen sich wohl noch etwas gedulden, um ihre Meinung zu dem neuen Look kundzutun. Denn bis auf die Paparazzi-Fotos zeigte sich der Kanadier noch auf keinem seiner Social-Media-Kanäle mit der neuen Frisur.

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Musiker

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

MEGA TheMegaAgency.com Shawn Mendes, Januar 2022

