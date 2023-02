Süß: David Beckham macht Pfannkuchen mit Tochter Harper

Diese beiden gönnen sich einen schönen Vater-Tochter-Abend. David Beckham (47) und seine Frau Victoria Beckham (48) teilen immer wieder süße Schnappschüsse ihrer Kinder im Netz – zur Freude seiner Follower. Dass vor allem ihre Tochter Harper Seven Beckham (11) in der Küche begabt ist, stellte sie zuletzt unter Beweis: Für ihren Papa hat die Kleine einen Schokoladenkuchen mit Glasur gebacken. Nun haben die beiden gemeinsam in der Küche gestanden.

In seiner Instagram-Story teilte der Vierfach-Papa einige Eindrücke eines entspannten Morgens: Gemeinsam mit seiner Tochter machte sich der ehemalige Fußballer daran, Pancakes zuzubereiten. Neben einigen süßen Schnappschüssen, die Harper mit einem Schneebesen zeigen, veröffentlichte David auch ein gemeinsames Bild, wie er und Harper den Teig in die Pfanne laufen lassen. Ob die Pfannkuchen am Ende was geworden sind, ist leider nicht mehr zu sehen.

Aber nicht nur Harper scheint ein verbogenes Talent zu haben. Anlässlich von Cruz Beckhams (18) Geburtstag teilten seine Eltern ein ganz besonderes Video: Die Montage zeigt Cruz bei Gesangsauftritten in verschiedenen Altersstufen. Vergangenes Jahr soll er Berichten zufolge sogar bei Tap Music unterschrieben haben, die zuvor Dua Lipa (27) und eine Reihe anderer großer Namen wie Ellie Goulding (36) und Lana Del Rey (37) gemanagt haben.

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seiner Tochter Harper Seven

Instagram / romeobeckham Harper Seven Beckham

Instagram / davidbeckham Der junge Cruz Beckham spielt Klavier

