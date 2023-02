Cruz' 18. Geburtstag: Beckhams zeigen seine Gesangskünste

Wer hätte gedacht, dass in Cruz Beckham (18) ein heimliches Gesangstalent steckt? Familie Beckham gibt in den sozialen Medien gerne Einblicke in ihr Familienleben. Erst zu Weihnachten teilte Victoria Beckham (48) einen süßen Schnappschuss: In weißen Satin-Pyjamas posieren Papa David Beckham (47) und seine Kinder Cruz, Romeo Beckham (20) und Harper Seven Beckham (11) für die Kamera. Der Ex-Fußballer und sein zweitältester Sohn tragen dazu noch eine Weihnachtsmütze. Cruz ist am Montag 18 Jahre alt geworden und wurde zu diesem Anlass von seiner Familie mit einem süßen Video überrascht.

Seine Eltern Victoria und David teilten auf Instagram eine Reihe von Clips, die den Teenager beim Singen präsentieren. Die Montage zeigt Cruz bei Auftritten in verschiedenen Altersstufen – sowie auf Schnappschüssen, die die Familie im Laufe der Jahre bei gemeinsamen Urlauben abbildet. Seine Eltern fügten auch ein paar Erinnerungen aus seiner Kindheit ein, in denen Cruz zum Beispiel ein Elvis-Kostüm trug. "Alles Gute zum 18. Geburtstag für unseren kleinen Jungen, für den erstaunlichsten Jungen mit der erstaunlichsten Energie und dem größten Herzen. Wir sind so stolz auf dich und wir lieben dich so sehr, Cruzie", schrieb David zu dem Clip.

Vergangenes Jahr hat das Geburtstagskind Berichten zufolge bei Tap Music unterschrieben, die zuvor Dua Lipa (27) und eine Reihe anderer großer Namen wie Ellie Goulding (36) und Lana Del Rey (37) gemanagt haben. Eine Quelle sagte der Sun: "Die Tatsache, dass eine so gut etablierte und erfolgreiche Managementfirma Cruz unter Vertrag genommen hat, beweist, dass man ihm vertraut, dass er der Richtige ist. Alle waren sehr beeindruckt von dem, was sie bisher gehört haben, und er arbeitet hart an der Entwicklung seiner Songs."

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Cruz und Romeo Beckham in jungen Jahren

Instagram / davidbeckham Cruz Beckham als Elvis

Instagram / davidbeckham Der junge Cruz Beckham spielt Klavier

