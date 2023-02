Bandscheibe abgenutzt: Adele klagt über fiese Rückenprobleme

Die britische Musikerin Adele (34) steht schon seit einigen Wochen wieder regelmäßig auf der Bühne! Im Rahmen ihrer wöchentlichen Las-Vegas-Show namens "Weekends with Adele" performt sie ihre gefühlvollen Balladen wie "Someone Like You", "Easy On Me" und Co. vor zahlreichen Fans. Doch die Konzerte gibt die sechzehnfache Grammy-Preisträgerin offenbar unter starken Schmerzen: Adele betonte jetzt nämlich, dass sie unter anderem starke Rückenbeschwerden hat!

Während eines ihrer Konzerte in Las Vegas habe sich Adele laut The Evening Standard über ihre Rücken- und Knieprobleme beschwert. "Hat sonst noch jemand in meinem Alter Probleme mit den Knien?", fragte die "Oh My God"-Interpretin das Publikum und berichtete dann von ihren eigenen Beschwerden: "Ich habe wirklich schlimme Ischiasschmerzen in meinem linken Bein und meine Bandscheibe L5 ist quasi nicht mehr da. Sie ist abgenutzt."

Doch Adele klagt nicht erst seit Kurzem über Rückenprobleme – 2021 hatte die Sängerin im Interview mit The Face erklärt, dass sie schon seit ihrer Jugend daran leidet. "Ich hatte meinen ersten Bandscheibenvorfall mit 15, weil ich geniest habe. Ich lag im Bett, nieste und meine fünfte Bandscheibe flog raus", hatte sie sich in Erinnerung gerufen.

Anzeige

Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022 - Red Carpet Arrivals

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de