Charles' Krönung: Herzogin Meghan hat Angst vor Reaktionen

Herzogin Meghan (41) hegt gemischte Gefühle. Spätestens seit der Veröffentlichung der Memoiren und der Dokumentation von Prinz Harry (38) und seiner Gattin ist klar: Zwischen einigen Mitgliedern der britischen Königsfamilie und dem Ehepaar herrscht eindeutig dicke Luft. Nichtsdestotrotz sollen die zweifachen Eltern im Mai zur feierlichen Krönung von König Charles (74) eingeladen worden sein. Angeblich soll die pompöse Zeremonie Meghan jetzt schon einige Bauchschmerzen bereiten...

Die 41-Jährige soll sich über ihren Besuch im Vereinigten Königreich reichlich Gedanken gemacht haben, wie eine Royal-Expertin verriet. "Meghan hat das Gefühl, dass der Palast nur um die Teilnahme von Prinz Harry kämpft und es ihnen egal ist, ob sie kommt oder nicht. Und das passt ihr nicht in den Kram", erklärte Kinsey Schofield gegenüber Fox News. Die ehemalige Schauspielerin habe Angst vor den Reaktionen: "[Sie] ist aufgebracht und überwältigt. Ablehnung ist eine von Meghans größten Unsicherheiten. Sie möchte nicht ausgebuht oder auf globaler Ebene gedemütigt werden [...]."

Auch Harry macht sich über den kurzen Verbleib in seiner Heimat ernsthafte Gedanken. Laut Insider soll der 38-Jährige unter einer Bedingung dem Event beiwohnen, wie The Mirror berichtete: "Er wird nicht kommen, wenn er das Gefühl hat, dass die Atmosphäre so toxisch wird wie während des Jubiläums der Königin und ihrer Beerdigung."

Getty Images Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

