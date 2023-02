Prinz William stinksauer: Prinz Harry überschritt die Grenze

Prinz Harrys (38) Buch "Reserve" sorgt noch immer für starke Reaktionen! Der Zwist zwischen den Kindern von König Charles (74) ist in aller Munde. Harry erhob schwere Vorwürfe gegen seine Familienmitglieder und vor allem gegen seinen Bruder Prinz William (40). Er bezeichnet den Thronfolger sogar als seinen Erzfeind, weil es schon immer einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden gegeben habe. Die Königsfamilie nahm die Autobiografie bisher mit Schweigen auf, doch jetzt sickerten ein paar Reaktionen durch: Prinz William ist schwer verärgert!

Eine dem Königshaus nahestehende Quelle berichtete dem People-Magazin: "William ist derjenige, der am meisten verärgert ist und Zeit braucht, um sich zu beruhigen." In seinem Buch behauptete Harry, dass William ihn körperlich angegriffen hätte. Außerdem beschrieb er ihn als Hitzkopf. In der Öffentlichkeit äußerte sich die Königsfamilie nicht dazu, doch die schweren Anschuldigungen in Harrys Buch hätten den Thronfolger, laut der Quelle, schwer getroffen. William soll stinksauer über den Vertrauensbruch seines Bruders sein. Es stellt sich die Frage, ob er ihm das jemals verzeihen kann. Oder vielmehr, ob beide Parteien darüber hinwegkommen und akzeptieren können, dass sie unterschiedliche Ansichten auf die Dinge haben.

Der Vater der im Zwist liegenden Geschwister Charles hoffe, die Wogen würden sich bald glätten und die Situation sich bis zu seiner Krönung am 6. Mai "beruhigen". Die Quelle am royalen Hof ist sich sicher: "Er würde Harry gerne wieder in der Familie haben." Die Krönung sei ein bedeutsames Ereignis, wo er die Familie gerne vereint hätte. Ob Prinz William seinen Ärger bis dahin herunterschlucken kann?

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry 2017 in London

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de