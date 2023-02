Neue Sekretärin: Will Prinzessin Kate sich an Meghan rächen?

Sollte diese Aktion etwa eine Rache an Herzogin Meghan (41) sein? Das Verhältnis der ehemaligen Schauspielerin und ihres Ehemanns Prinz Harry (38) zur britischen Königsfamilie soll seit ihrem Ausstieg schwierig sein. Jeder Menge Gerüchten zufolge soll sie sich vor allem mit ihrer Schwägerin Prinzessin Kate (41) nicht verstehen. Deswegen ist ein Experte sich auch sicher, dass Kates neue Privatsekretärin eine Racheaktion gegen Meghan sei.

In der Sendung "The Royal Beat" erklärt der königliche Biograf Duncan Larcombe, dass hinter der Einstellung von Kates neuer Privatsekretärin womöglich mehr steckt als nur eine neue Mitarbeiterin. "Man wird immer ein bisschen nervös, wenn man Leute von außerhalb anheuert, die sich mit der Marke auskennen und clever sind – und das kann schiefgehen. Ich persönlich denke, dass das Kates Rache an Meghan ist", meint der Journalist. Er scheint zu glauben, dass die neue Beraterin der Prinzessin von Wales ein neues Licht auf die Beziehung der beiden werfen kann.

Kate und Meghans Zerwürfnis scheint vor allem durch einen angeblichen Streit auf Meghans Hochzeit entstanden zu sein. Ein Insider behauptete gegenüber Radar Online sogar, dass die dreifache Mutter ihrer Schwägerin die Schuld an der Familiensituation gebe. "Kate erkennt Harry nicht mehr wieder", meint die Quelle.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im November 2018

