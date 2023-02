OnlyFans war die beste Entscheidung in Anne Wünsches Leben!

Anne Wünsche (31) steht zu ihren Entscheidungen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin traf vor wenigen Monaten eine Entscheidung: Die Influencerin meldete sich auf der Erotikplattform OnlyFans an. Dafür bekam die YouTuberin zwar ganz schön viel Gegenwind, betonte aber immer wieder, dass sie sich mit diesem Entschluss trotzdem wohlfühlt. Nun erzählte Anne, wie happy sie als OnlyFans-Creatorin wirklich ist!

In ihrer Instagram-Story kam Anne auf die Angelegenheit zu sprechen. "Dass ich die Entscheidung getroffen habe, auf OnlyFans meine Bilder hochzuladen, war so ziemlich die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe", schwärmte sie und erklärte auch, warum: "Es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich verdiene damit auch noch gutes Geld." Was andere darüber denken, sei ihr herzlich egal.

Inzwischen hat Anne aber expandiert, wie sie weiter ausplauderte. "Ich bin nicht mal nur bei OnlyFans angemeldet, sondern inzwischen sind es vier Plattformen. Vier krasse Plattformen", gab die 31-Jährige abschließend preis.

Anne Wünsche im Oktober 2022

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

