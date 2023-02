Vor seinem Tod: Nachbar war besorgt um Jansen Panettiere

Vergangenes Wochenende wurden traurige Nachrichten bekannt: Jansen Panettiere (✝28) ist ganz plötzlich gestorben. Der jüngere Bruder von Film-Star Hayden Panettiere (33) wurde nur 28 Jahre alt. Bisher äußerte sich die Schauspielerin aber noch nicht zu der Schocknachricht. Auch die Todesursache des Künstlers ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Nur wenige Tage nach dem Schicksalsschlag meldete sich nun Jansens Nachbar zu Wort.

Wie Dailymail berichtet, verstarb der 28-Jährige in seinem Apartment in New York. Ein Anwohner des Wohnhauses erzählte dem Online-Magazin nun, dass er vor dessen Tod besorgt um den Schauspieler gewesen sei. Er sei oft erst in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen und hätte dabei einen betrunkenen Eindruck gemacht: "Er sah fertig aus." Zudem habe er Jansen häufig mit verschreibungspflichtigen Schmerztabletten gesehen. Im vergangenen Jahr sei der Verstorbene auch für einige Monate verschwunden. "Er kam erholt zurück. Von da an ging es mit ihm bergab", erklärte der Nachbar.

Erst gestern waren weitere Details zu Jansens Tod verkündet worden. Laut eines Polizeiberichts soll ihn ein Freund "aufrecht in einem Stuhl sitzend und nicht ansprechbar" aufgefunden haben. Nach gescheiterten Reanimationsversuchen sei der Darsteller schließlich für tot erklärt worden. Wie Us Weekly erfahren hatte, gab es keine "keine offensichtlichen Anzeichen eines Traumas."

Getty Images Hayden Panettiere und ihr Bruder Jansen bei einem Event in Hollywood im Januar 2019

Instagram / catherinemichie_ Jansen Panettiere und seine Freundin Catherine

Instagram / jrpanettiere Hayden Panettiere und ihr Bruder Jansen

