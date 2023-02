Neue Details zum Tod von Hayden Panettieres Bruder Jansen

Was ist mit Jansen Panettiere (✝28) passiert? Am Montagabend ging diese traurige Nachricht um die Welt: Hayden Panettieres (33) fünf Jahre jüngerer Bruder Jansen ist gestorben. Seine Freundin Catherine verabschiedete sich bereits emotional von ihrem Liebsten im Netz. Hayden hat sich bisher noch nicht zu dem Schicksalsschlag geäußert. Doch jetzt sind neue Informationen zum plötzlichen Tod des gerade mal 28-jährigen Schauspielers bekannt geworden.

Nachdem Jansen nicht zu einem Geschäftstreffen erschienen war, ging ein besorgter Freund zu ihm, um nach ihm zu sehen. Er fand Jansen "aufrecht in einem Stuhl sitzend und nicht ansprechbar", heißt es im Polizeibericht, der Us Weekly vorliegt. Jansens Kumpel habe daraufhin den Notruf gewählt. Nach Wiederbelebungsmaßnahmen sei Jansen von den Ersthelfern für tot erklärt worden. In dem Dokument wurde auch festgestellt, dass es "keine offensichtlichen Anzeichen eines Traumas" gab. Alan "Skip" Panettiere, der Vater von Jansen und Hayden, sei später am Tatort eingetroffen – und habe der Polizei berichtet, dass er am Abend zuvor noch mit seinem Sohn telefoniert habe und dass Jansen "in Ordnung" gewesen sei.

Bevor Jansen Künstler wurde, trat der Verstorbene zunächst in die Fußstapfen seiner Schwester in der Unterhaltungswelt und begann in den frühen 2000er Jahren eine Karriere beim Disney Channel und Nickelodeon. Im Jahr 2002 hatte er eine Rolle in einer Episode von "Even Stevens". Zwei Jahre später synchronisierte er das Kätzchen Periwinkle in "Blue's Clues" und übernahm die Rolle des Joey im Disney Channel Original Movie "Tiger Cruise" mit der heute 33-jährigen Hayden in der Hauptrolle.

Getty Images Jansen Panettiere, Schauspieler

Getty Images Hayden Panettiere und Jansen Panettiere, April 2011

Getty Images Jansen Panettiere, Schauspieler

