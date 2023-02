Will Boris Becker mit Lilian eine Hochzeit und weitere Kids?

Will Boris Becker (55) seine Familie in Zukunft etwa noch erweitern? Der ehemalige Tennisspieler war in der Vergangenheit bereits zweimal verheiratet: Die Ehe mit seiner ersten Frau Barbara Becker (56) zerbrach 2001 – und seine zweite Ehe mit Lilly Becker (46) ging 2018 in die Brüche. Insgesamt ist er Vater von vier Kindern. Aber plant Boris mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro in Zukunft etwa eine weitere Hochzeit und weiteren Nachwuchs? Davon geht jedenfalls ein Freund des Ex-Sportlers aus...

Daniel Müksch – ein Weggefährte von Boris – gab jetzt gegenüber Bunte seine Einschätzung ab und erklärte, wie er sich die Zukunft seines Freundes vorstelle. Der Autor betonte unter anderem, dass der Tennis-Star mit Lilian "nicht die schlechteste Wahl" getroffen habe. Zudem halte er es durchaus für möglich, dass der 55-Jährige "noch mal heiraten und es das ein oder andere Becker-Kind geben wird".

Und wie steht Boris selbst dazu, noch einmal vor den Traualtar zu treten? Der Olympiasieger hatte sich bereits vor einigen Jahren ganz offen zu dem Thema geäußert. "Die beste Lebensform für mich ist es, verheiratet zu sein", hatte der vierfache Vater in dem Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz" angedeutet.

Getty Images Boris Becker bei der Pressekonferenz von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Boris Becker und seine Freundin Lilian de Carvalho Monteiro

Getty Images Boris Becker im Mai 2018

