Biker-Girls vs. Omi-Look: Diese Stars kamen zur Prada-Show

Die Modewelt versammelt sich wieder in Mailand! Zur Prada-Show während der Fashion Week legten auch so einige Promis einen glamourösen Auftritt hin. Fashionistas aus der Musik- und Filmwelt durften gestern die Herbstkollektion des italienischen Modehauses bewundern, darunter Dua Lipa (27), Hunter Schafer und Emma Roberts (32). Die Stars präsentierten sich in eleganten Looks in Schwarz und Pastellfarben. Welches Outfit begeistert euch am meisten?

Einige Ladys kamen zu der Modenschau in schwarzem Leder. Black Panther-Star Letitia Wright (29) glänzte im futuristischen Biker-Look: Eine minimalistische Motorradjacke und die passende Lederhose kombinierte sie mit einer schwarzen Tasche. Auch Caro Daur (27) entschied sich für die gleiche Jacke, darunter hatte sie einen schwarzen BH. Dazu wählte sie einen passenden Midirock, schwarze Pumps, silberne Ketten und eine rosa Handtasche. Chiara Ferragni (35) entschied sich für einen engen Rock und trug dazu einen Ledermantel über einer weißen Bluse. Netzstrümpfe, düsteres Augen-Make-up und eine Krawatte vervollständigten den rebellischen Schulmädchen-Look.

Andere Gäste waren eher im coolen Omi-Look gestylt und zeigten sich etwas farbenfroher. Hunter Schafer saß komplett in Gelb in der ersten Reihe. Die Euphoria-Darstellerin trug einen kastigen Leder-Trenchcoat mit klobigen Absatzschuhen im gleichen Gelbton, dazu eine braune Handtasche. Schauspielkollegin Emma Roberts entschied sich für ein trägerloses Kleid in zartem Blau und goldene Accessoires. Dua Lipa hingegen erschien auch in Schwarz mit einem eleganten Blazer und ließ darunter einen gemusterten Kragen mit rosa Akzenten hervorblitzen. Roter Nagellack und Prada-Ohrringe in Orange sorgten für kleine Farbtupfer.

Getty Images Letitia Wright, Schauspielerin

Getty Images Chiara Ferragni, Mailand 2023

Getty Images Hunter Schafer, Schauspielerin

Getty Images Dua Lipa in Mailand, Februar 2023

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Getty Images Caro Daur in Mailand, Februar 2023

