Danni Büchner ehrlich: Sie fühlt sich zurzeit "beschissen"

Daniela Büchner (45) öffnet sich in Hinblick auf ein sehr persönliches Thema. Die Influencerin gibt ihren Fans auf Social Media immer wieder kleine private Einblicke – dabei teilt die ehemalige Goodbye Deutschland-Auswanderin aber nicht nur die schönen, sondern auch die traurigen Seiten. So wandte die Brünette sich nun auch mit einem eher düsteren Einblick in ihr Seelenleben an ihre Community: Danni geht es momentan gar nicht gut!

In ihrer Instagram-Story meldete Danni sich mit einem ehrliche Update: "Mehr Realität auf Instagram. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Ich fühle mich echt beschissen. Und das muss ich sagen, nicht nur vom Körper her, sondern irgendwie auch von der Psyche zurzeit." Sie wolle aber nicht im Netz weinen, um die Sensationsgier und Schadenfreude einiger Menschen nicht zu bedienen.

Aber obwohl es Danni nicht gut geht, scheint sie die Hoffnung nicht verloren zu haben. "Das ist jetzt gerade nur mal eben so eine Phase [...] und ich glaube, die hat jeder. Das geht wieder vorbei", zeigte sie sich zuversichtlich und betonte, niemals aufgeben zu wollen.

Danni Büchner, TV-Bekanntheit

Danni Büchner, Reality-TV-Star

Danni Büchner im April 2022

