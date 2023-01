Danni Büchner weint im Netz: Sie macht Hatern eine Ansage!

Daniela Büchner (44) hat genug! Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt auch auf Social Media ihr Leben. Zuletzt posierte sie total heiß in einem schwarzen Badeanzug am Pool und zeigte stolz ihre Kurven. Obwohl sie meist sehr selbstbewusst im Netz rüberkommt, scheinen ihr manche Fan-Kommentare nah zu gehen. Denn nicht alle Nachrichten an die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sind nett: Jetzt macht Danni ihren Hatern eine Ansage!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Vierfach-Mama in einem engen, karierten Rock. Einigen ihrer Follower gefiel das Outfit nicht – so bekam Danni fiese Nachrichten. "Zu viel Bauch", schrieb beispielsweise ein Fan. Das wurde der 44-Jährigen dann zu viel. "Dieser Bauch hat vier Kinder in sich gehabt, dieser Bauch steht kurz vor der Periode. [...] Hört auf, Dinge zu Menschen zu sagen, ohne darüber nachzudenken, dass man sie verletzen kann, das ist nicht normal", erzählte sie und fing an zu weinen.

"Es gehört nicht zu meinem Job, alles zu dulden, was zu mir gesagt wird", führte Danni aus – einigen Menschen sei nicht bewusst, was sie mit ihren Worten anrichten können. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin wolle ein Vorbild für ihre Kinder sein und zeigen, dass man anziehen könne, was man wolle.

Daniela Büchner auf Mallorca

Danni Büchner, Reality-TV-Teilnehmerin

Danni Büchner im November 2022

