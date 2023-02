Darum behielt Paris Hilton die Geburt ihres Sohnes für sich

Warum erzählte Paris Hilton (42) noch nicht einmal ihrer Familie von ihrem Nachwuchs? Mitte Januar teilte die Hotel-Erbin ebenso süße wie überraschende Nachrichten mit ihren Fans: Sie und ihr Mann Carter Reum sind per Leihmutter Eltern eines Sohnes geworden. Der Kleine trägt den Namen Phoenix Barron. Die Geburt ihres Kindes behielt Paris über eine Woche für sich – und nun verriet sie auch, weshalb.

In ihrem Podcast "This Is Paris" sprach die 42-Jährige über ihr Babyglück. Nachdem ihr Leben stets so öffentlich gewesen ist, wollte sie das dieses Mal für sich behalten. "Nicht einmal meine Mutter, meine Schwestern und meine beste Freundin wussten es, bis er über eine Woche alt war", verriet die Blondine und betonte: "Es war wirklich schön, das mit Carter zu haben." Außerdem hatte sie Angst, dass die Nachricht zu den Medien durchsickern würde. "Also schlossen Carter und ich buchstäblich einen Pakt, dass wir es niemandem erzählen würden, und niemand wusste es bis vor Kurzem", erzählte die US-Amerikanerin.

Der Moment, als ihre Mama Kathy Hilton (63) ihren Enkel dann kennengelernt hat, war dafür jedoch umso schöner. "Als ich meiner Mutter unseren kleinen Jungen vorstellte, war es unglaublich, ihren Gesichtsausdruck zu sehen. Sie war so überrascht – allein der Ausdruck auf ihrem Gesicht war unbezahlbar", schwärmte Paris.

Getty Images Paris Hilton im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton und ihre Mutter Kathy bei den Fashion Los Angeles Awards in Beverly Hills im April 2022

