Phoenix Barron: So gefällt den Fans Paris Hiltons Babyname!

Die Hotelerbin Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum wurden im Januar 2023 zum ersten Mal Eltern: Mithilfe einer Leihmutter durften sie einen kleinen Sohnemann auf der Welt begrüßen. Aus dem Namen ihres kleinen Schatzes machte die Kult-Blondine allerdings lange ein Geheimnis. Erst gestern verkündete sie dann, dass ihr Sohn Phoenix Barron Hilton Reum heißt. Aber wie kommt der Name von Paris' Baby denn eigentlich bei den Fans an? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt...

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 23. Februar; 13:30 Uhr] gaben insgesamt 2.226 Leser ihre Meinung zu Paris' Babynamen ab – mit einem eindeutigen Ergebnis! 1.514 Teilnehmer gaben an, dass ihnen Phoenix Barron Hilton Reum total gut gefällt – das entspricht 68 Prozent aller Votes. Nur 712 Fans – also 32 Prozent des Gesamtergebnisses – sind hingegen nicht begeistert.

Und auch in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Instagram diskutierten zahlreiche User über den Namen von Paris' Nachwuchs. "Wunderschöner Name" oder auch "Sehr schöner Name", schwärmten beispielsweise zwei Bewunderer. Ein anderer Nutzer äußerte sich hingegen kritisch: "In der Schule mit einem solchen Namen? Nicht das größte Glück."

Anzeige

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum auf der Pre-Grammy Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de