"Grey's Anatomy"-Aus: Kollegen verabschieden Ellen Pompeo

Der Grey's Anatomy-Cast wird Ellen Pompeo (53) wohl sehr vermissen. Ganze 17 Jahre hatte die Schauspielerin die Rolle der Meredith Grey in der beliebten Arztserie gespielt. Sie gehört zu den Veteranen der Sendung und steht seit der ersten Staffel vor der Kamera. Im vergangenen Jahr hatte sie jedoch Schluss gemacht und die Show verlassen. Nun wurde die letzte Folge mit Meredith in den USA ausgestrahlt – und zum Abschied bedanken sich die Stars herzlich bei Ellen.

Bei Instagram posten gleich mehrere Stars von "Grey's Anatomy" einen Abschiedsgruß an Ellen und ihre Figur Meredith. So teilt unter anderem der Darsteller James Pickens Jr. (68) ein Video mit Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. "Ellen, du hast die Worte der talentierten Autoren genommen und einer Figur Leben eingehaucht, die ein Teil des Lexikons unserer Kultur wurde", schreibt er dazu. Wie die 53-Jährige ist auch James seit Staffel eins mit dabei. "Was für eine Reise, diese 19 Staffeln. Ich würde sie oder dich für nichts auf der Welt eintauschen", meint auch Showrunnerin Shonda Rhimes (53) emotional.

Aber nicht nur die derzeitigen Darsteller erinnern sich an die Zeit mit Ellen, sondern auch die ehemaligen. "Mein Kumpel, meine Freundin, meine Schwesterehefrau. Dich kennenzulernen, bedeutet, dich zu lieben", schwärmt Kate Walsh (55). Sie blieb bis 2012 bei "Grey's Anatomy", spielte aber ab 2007 auch im Spin-off Private Practice mit.

Anzeige

Instagram / therealjamespickens Ellen Pompeo und James Pickens Jr.

Anzeige

Getty Images Shonda Rhimes und Ellen Pompeo

Anzeige

Instagram / katewalsh Kate Walsh und Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de