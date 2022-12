Wie fühlt sich Ellen Pompeo nach dem "Grey's Anatomy"-Exit?

Ellen Pompeo (53) ist nicht traurig über ihren Ausstieg bei Grey's Anatomy. Die Schauspielerin hatte ganze 19 Staffeln und 17 Jahre die Hauptrolle der Meredith in der Arztserie verkörpert. Nun verließ Ellens Charakter die Stadt und damit die Serie. Der Abschied fiel den Kollegen und Produzenten nicht leicht. Die US-Amerikanerin wolle sich allerdings nun auf andere Dinge konzentrieren und ist deshalb offenbar sehr glücklich.

In der The Drew Barrymore Show sprach die 53-Jährige offen über ihre Gefühle bezüglich ihres Ausstiegs aus der Erfolgsserie. Der TV-Star sieht es anscheinend positiv. "Ich fühle mich superglücklich, aber die Serie war unglaublich für mich und ich habe viele der Erfahrungen geliebt", erklärte sie. "Es ist nur so, dass ich ein bisschen Abwechslung brauche", führte Ellen weiter aus.

Außerdem betonte die Blondine, dass sie immer noch beschäftigt genug sei: "Ich habe eine Menge zu tun. Ich habe drei Kinder und kümmere mich um sie. Es ist wirklich wichtig für mich, für sie da zu sein." Auch neue Schauspielprojekte habe Ellen bereits in Planung.

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

Getty Images Ellen Pompeo (Mitte links) mit den restlichen "Grey's Anatomy"-Stars bei den People's Choice Awards

