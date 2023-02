Hat der Krebs gestreut? Joe Exotic verweigert Behandlung

Joe Exotic (59) hat wohl eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Wegen des missglückten Auftragsmords an seiner Erzfeindin Carole Baskin (61) sitzt er eine 22-jährige Haftstrafe ab. Um die Gesundheit der Tiger King-Bekanntheit steht es schlecht: Er ist an Prostatakrebs erkrankt und muss deshalb behandelt werden. Doch damit soll für den Raubkatzenfan nun Schluss sein. Joe will sich keiner weiteren Behandlung mehr unterziehen.

In einem Brief aus dem Gefängnis an TMZ berichtete er, dass die Ärzte vermuten, dass sein Krebs auch die Blase angegriffen habe, weil er sehr viel Blut in seinem Urin hat. Um sicherzugehen, müsse Joe sich weiteren Tests unterziehen – doch das lehnte er ab. "Ich möchte hier bleiben und es einfach seinen Lauf nehmen lassen", stellte der ehemalige Zoobesitzer klar. Damit wolle er ein Zeichen gegen die ihm widerfahrende Ungerechtigkeit setzen: "Wenn ich derjenige sein muss, der hier unschuldig stirbt, weil er für die Wahrheit kämpft, werden die Menschen auf der ganzen Welt vielleicht endlich einmal für die Wahrheit eintreten." Joe beteuert bis heute seine Unschuld.

Aktuell scheint dem Netflix-Star also nicht mehr viel an seinem Leben zu liegen – lediglich die Beziehung zu seinem Verlobten Seth Posey, den er über das Internet kennengelernt hat, gebe ihm Mut. "Der Tod ist mir völlig egal, ich habe bald Geburtstag und alles, was ich will, ist, Seth zu sehen", erklärte Joe.

