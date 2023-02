Nach fatalem Auftakt: "Let's Dance"-Jury lobt Julia Beautx

Julia Beautx (23) hat eine eindrucksvolle Steigerung hingelegt! Die YouTuberin stellt sich aktuell der Herausforderung Let's Dance. Neben unter anderem Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22), Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und dem ehemaligen Leistungsturner Philipp Boy (35) schwingt die Influencerin das Tanzbein. Mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) will Julia das große Finale erreichen. In der zweiten Liveshow hat sie nun einen guten Grundstein dafür gelegt.

Das Tanzpaar hat einen langsamen Walzer zu "Don’t Speak" aufs Parkett gelegt – und das offenbar zur vollsten Zufriedenheit der Jury. Besonders Joachim Llambi (58), der den Auftritt des Webstars in der ersten Show alles andere als gut fand, war begeistert: "So schlecht, wie das letzte Woche war, so anders war das heute. Du hast Standing Ovations bekommen, die hätten schon viel früher aufstehen müssen, das war um Längen besser als letztes Mal", lobte der Juror Julias Auftritt.

Und auch Motsi Mabuse (41) fand nur lobende Worte. "Was für eine Steigerung, die wir hier gesehen haben! So viel Qualität! Deine Füße, deine Arme! […] Für mich bis jetzt die Überraschung des Abends, wirklich toll", schwärmte die Profi-Tänzerin. "Das ist, was ich liebe bei 'Let’s Dance' – diese Cinderella-Stories!", ergänzte Jorge Gonzalez (55). Am Ende bekam Julia ganze 21 Punkte – eine gute Ausgangslage, um die nächste Show zu erreichen.

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi, Juror bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de