Riley Keoughs erster Auftritt nach Lisa Marie Presleys Tod

Sie traut sich auf dem roten Teppich! Riley Keough (33) und ihre Geschwister hatten in den vergangenen Wochen viel zu verkraften: Ihre geliebte Mama Lisa Marie Presley (✝54), die Tochter von Musik-Legende Elvis Presley (✝42), war nach einem Herzstillstand verstorben. Seitdem zeigte sich die Schauspielerin nicht in der Öffentlichkeit und versuchte, ihre Trauer zu verarbeiten. Doch jetzt lieferte Riley ihr Red-Carpet-Debüt nach dem tragischen Tod ihrer Mutter!

Die 33-Jährige zeigte sich im Rahmen der Serien-Premiere von "Daisy Jones & the Six" im sonnigen Los Angeles. Im Rahmen der Serie übernahm Riley die Hauptrolle der "Daisy Jones". Sie präsentierte sich ganz in Schwarz und mit großen gold-grünen Klunkern. Ihr langer Rock strahlte in Glitzer und schicke Pumps rundeten das Styling von Riley ab. Ihre Haare trug sie offen und nach hinten fallend. Was vor allem an ihrem Look auffiel: Sie bewies eine Menge Mut und zeigte viel Dekolleté.

Außer Riley waren noch viele weitere Hollywood-Stars Teil der Premiere der Amazon-Prime-Produktion. So ließen es sich Reese Witherspoon (46), Sam Claflin (36) sowie Camila Morrone (25) nicht nehmen, vor die Kamera zu treten.

Getty Images Riley Keough bei der Premiere von "Daisy Jones & The Six"

Getty Images Riley Keough und Ben Smith-Petersen im Februar 2023

Getty Images Riley Keough, Reese Witherspoon und Sam Clafin im Februar 2023

