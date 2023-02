The-Police-Cover: Wie finden Fans Pietro Lombardis Song?

Wie kommt Pietro Lombardis (30) neuer Song bei seinen Fans an? Der ehemalige DSDS-Sieger gehört zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands – mit Hits wie "Cinderella", "Phänomenal" und "Señorita" schrieb er Musikgeschichte. Aktuell sitzt er sogar zum wiederholten Mal in der DSDS-Jury neben Poptitan Dieter Bohlen (69). Nun hat Pietro mal wieder einen neuen Song veröffentlicht – die Reaktionen darauf sind aber durchwachsen!

Auf Instagram stellte Pietro stolz seinen neuen Song "Ich vermisse dich" vor – die Melodie kommt aber einigen Fans ziemlich bekannt vor. "Hat da jemand die Melodie von 'Every Breath You Take" von The Police klauen müssen, weil ihm nichts eingefallen ist?" oder "Warum muss aus anderen schönen Songs ein deutscher Abklatsch geschrieben werden? Definitiv kein Lied, welches bei mir auf Dauerschleife laufen wird", kritisierten einige User. Andere Nutzer zeigten sich von Pietros neuem Werk aber auch ziemlich begeistert: "Wow, mega!", lautete einer von mehreren positiven Kommentaren.

Gegenüber RTL erklärte Pietro bereits, warum er den berühmten The-Police-Song gecovert hat. "Weil es einer meiner Lieblingssongs war damals in den Liveshows, keiner hat mir den zugetraut und ich habe es gut gemeistert. Das ist mein erstes Cover nach elf Jahren, das darf ich jetzt auch mal", plauderte er aus.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Gregorowius, Stefan / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

