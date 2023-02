Versehen oder Lektion? Bayern-Bus fuhr ohne Leroy Sané ab

Ist das gerechtfertigt? Der Trainer des FC Bayern München, Julian Nagelsmann, ist in letzter Zeit wohl nicht in bester Laune. Beim Spiel gegen Gladbach wurde der Fußballtrainer mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt, da er die Schiedsrichter beleidigt hatte. Jetzt kam heraus, dass Julian schon vor diesem Vorfall eine andere unsportliche Aktion gebracht hatte – er soll ohne Leroy Sané (27) mit dem Mannschaftsbus abgefahren sein!

Es war anscheinend klar abgemacht gewesen, dass die Mannschaft mit zwei Bussen um 16.15 Uhr pünktlich von der Säbener Straße in München abfährt. Nach Informationen von Bild war Leroy nicht an Bord gewesen. Man weiß nicht, ob die Busse pünktlich oder sogar frühzeitig abgefahren sind. Es besteht die Möglichkeit, dass der Spielertrainer dem Stürmer eine Lektion erteilen wollte, da Leroy in den vergangenen Wochen wohl wiederholt zu spät zum Training erschienen war.

Der stehengelassene Fußballprofi musste den Bussen mit einem privaten Auto zum Flughafen Oberpfaffenhofen folgen. Darüber sei er nicht besonders begeistert gewesen. Beim anstehenden Fußballspiel gegen Gladbach saß Leroy die erste Halbzeit auf der Ersatzbank. Erst in der zweiten Spielhälfte wechselte ihn der Bayern-Trainer ein.

Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München

Getty Images Eric Maxim Choupo-Moting, Josip Stanisic, Leroy Sane und Paul Wanner beim Training

Getty Images Leroy Sané, Fußballstar

