Vor dem Fame: Serkan Yavuz arbeitete einst als Hausmeister!

Auch ein Serkan Yavuz (29) hat mal klein angefangen! Der Regensburger ist schon längst so richtig im Reality-TV angekommen: Durch seine Teilnahmen bei beispielsweise Die Bachelorette, Bachelor in Paradise oder Prominent getrennt hat er sich einen Namen in der Branche gemacht. Einen Nine-to-five-Job hat der Realitystar also schon lange nicht mehr nötig: Doch auch Serkan hat einst hart für sein Geld geschuftet!

In seiner Instagram-Story nahm er seine Community bei einem Spaziergang mit – und kam dabei auch an einem Altenpflegeheim vorbei. "Hier habe ich vor dem Ganzen mal gearbeitet, als Hausmeister. Das waren die Broke-Zeiten", berichtete Serkan dazu. Lange hatte seine Anstellung allerdings nicht gedauert, denn der heute 29-Jährige flog bald schon wieder raus: "Irgendwann wurde ich rausgeschmissen, weil ich nicht katholisch bin. Werde ich nie vergessen."

Über solche Dinge muss sich Serkan inzwischen keine Sorgen mehr machen – und nicht nur beruflich, sondern auch privat hat er mittlerweile dank seiner TV-Karriere sein ganz großes Glück gefunden: Bei "Bachelor in Paradise" lernte er Samira Klampfl (29) kennen und lieben. Die Geburt von Tochter Nova machte das Familienglück perfekt.

