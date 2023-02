Serkan Yavuz sicher: Es war Schicksal, dass er Samira traf

Serkan Yavuz (29) glaubt nicht an Zufälle! Der Realitystar war durch seine Teilnahme an der Fernsehshow Die Bachelorette bekannt geworden. Nachdem der Versuch, dort die große Liebe zu finden, scheiterte, gab er dem TV-Dating eine weitere Chance. Gleich zweimal war er bei Bachelor in Paradise zu sehen. Mit Erfolg! 2021 funkte es zwischen dem Regensburger und Samira Klampfl (29). Vergangenes Jahr wurden die beiden sogar Eltern. Serkan denkt, dass es vorherbestimmt war.

In seiner Instagram-Story beantwortet der 29-Jährige die Frage, ob er glaube, dass es Schicksal war, dass Samira in seinem Leben aufgetaucht ist: "100 Prozent", stellt Serkan eindeutig klar. Der Realitystar gibt zusätzlich Preis, dass er ein anderes Angebot sogar ausschlug: "Es sollte genau so kommen. Mein Bauchgefühl hat damals gesagt: 'Geh lieber noch mal zu "Bachelor in Paradise" als zu dem anderen Format, wo ich sogar mehr Geld bekommen hätte!'" Er erklärt außerdem: "Mein Bauchgefühl ist echt krass, ich höre da immer drauf und es hat sich schon so oft bewiesen."

Seine Liebste ist wohl genauso Hin und Weg. Im Netz gab Samira zuletzt preis, dass sie Serkan auch gerne heiraten würde. Die 29-Jährige beantwortete die Frage eines Followers entschlossen mit: "Natürlich!" Mehr Details über eine mögliche Trauung mit dem Kampf der Realitystars-Kandidaten ließ sich das Bachelor-Girl dann allerdings nicht entlocken.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de