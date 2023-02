Zahlreiche Wohnorte: Janni Kusmagk fühlt sich nie angekommen

Janni Kusmagk (32) hat schon einige Orte der Welt gesehen. Ihre Kindheit hatte die ehemalige Profi-Surferin mit ihrer Familie auf Fuerteventura verbracht. Dann lebte sie innerhalb von fünf Jahren in zehn verschiedenen Ländern. Ihren Mann Peer Kusmagk (47) lernte sie bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies auf Tahiti kennen. Danach zogen die beiden gemeinsam nach Berlin – sind seit dem aber viermal umgezogen. Janni gestand jetzt: Sie ist nie im Leben angekommen.

In einem Instagram-Post machte die dreifache Mutter ein emotionales Geständnis: Sie ist nie wirklich angekommen. Sie berichtete davon, wie oft sie schon den Wohnort gewechselt hat, aber doch nie das Richtige für sie dabei war. Auch nicht das Traumhaus in Potsdam: "Wir merkten, dass wir uns vermissten und ein Leben finden wollten, das es uns ermöglicht, wir zu sein." So sei ihre Reise weitergegangen. Inzwischen lebt die fünfköpfige Familie auf Mallorca.

Janni schrieb unter dem Foto auch, dass "ankommen" für sie "ein weiteres Statussymbol der Gesellschaft" sei und "oft den falschen Druck" mache. Eine Followerin stimmte ihr da voll und ganz zu: "Sehr schön geschrieben" und ein weiterer User teilte ebenfalls seine Meinung: "Ankommen ist kein Ort, sondern ein Gefühl."

