Eltern fliegen zurück: Anna Heiser weint nach dem Abschied!

Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin Anna Heiser (32) und ihr Mann Gerald leben mit ihren zwei Kindern in Namibia. In den vergangenen zwei Wochen hatte das Paar Besuch von Annas Eltern aus Polen. Doch die gemeinsame Zeit mit der Familie ging jetzt zu Ende – und das ist besonders hart für die Influencerin: Anna weinte nach dem Abschied von ihrer Mutter und ihrem Vater bitterlich in den sozialen Medien!

Jetzt musste sich Anna am Flughafen von ihren geliebten Eltern verabschieden. Auf dem Weg nach Hause meldete sie sich dann unter Tränen in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Die Abschiede sind immer so brutal", weinte die zweifache Mutter und betonte: "Ich bin sehr dankbar für die Zeit mit meinen Eltern und dass sie das hier alles mit uns erleben dürfen. Aber das tut einfach so weh."

Dass sich Anna und ihre Eltern nicht einfach jeden Tag sehen können, sei für die Farmerin auch nach knapp fünf Jahren in Afrika sehr hart. Immerhin trennt sie und ihre Eltern zwischen Namibia und Polen eine Distanz von rund 8.000 Kilometern – die Flugzeit beträgt auf dieser Strecke über zehn Stunden.

Instagram / CoNH7Q5Mc9T Gerald und Anna Heiser mit ihrer Tochter Annika im Februar 2023

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

