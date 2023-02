Erster "Let's Dance"-Exit: Erste Worte von Alex Mariah Peter

Das hat sich Alex Mariah Peter (25) sicher anders vorgestellt. Gestern flimmerte die erste Let's Dance-Folge der aktuellen Staffel über den Bildschirm. Unter anderem kämpfte Alex gemeinsam mit ihrem Profitänzer Alexandru Ionel um das Weiterkommen – doch obwohl die Jury eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung der GNTM-Siegerin war, reichten die Zuschaueranrufe nicht aus und sie schied direkt aus. Das sagt Alex zu ihrem schnellen "Let's Dance"-Aus!

"Mir geht es sehr gut. Irgendwie bin ich fast schon erleichtert", meldete sie sich nach der Show in ihrer Instagram-Story. Für ihren Tanzpartner Alexandru sei das Ausscheiden allerdings sehr schade: "Es tut mir so unfassbar leid für Alexandru, weil er hat so unglaublich viel drauf und wünsche ihm für das nächste Jahr, dass er das endlich zeigen kann", zeigte Alex sich einfühlsam.

Für Alexandru ist es nämlich schon das zweite Mal, dass er bereits in der ersten Show ausscheidet – und das, obwohl er auch erst zweimal bei "Let's Dance" teilgenommen hat! 2021 tanzte er mit DSDS-Sternchen Vanessa Neigert (30). Auch mit ihr musste der gelernte Zahnarzt direkt nach Show eins gehen.

Getty Images Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2023

RTL+ Alex Mariah Peter, Model

Getty Images Vanessa Neigert und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2021

