Fans aufgepasst: Neue "Der Herr der Ringe"-Filme angekündigt

Es geht wieder nach Mittelerde! Das Der Herr der Ringe-Universum von J.R.R. Tolkien besteht mittlerweile aus der Haupttrilogie, welche von 2001 bis 2003 die Zuschauer in die Kinos lockte und dem zehn Jahre später erschienenen Prequel "Der Hobbit". Auch die Geschichte des Hobbits wird in drei High-Fantasy-Filmen erzählt. Im September 2022 ging außerdem die Serie "Die Ringe der Macht" an den Start, in der die Elbenkriegerin Galadriel im Mittelpunkt steht. Jetzt kündigte das Filmstudio Warner Bros. neue "Der Herr der Ringe"-Kinofilme an!

The Hollywood Reporter gab bekannt, dass Warner Bros. sich die Filmrechte an "Der Herr der Ringe" gesichert habe. Amazon hatte für die Spin-off-Serie nur die TV-Rechte zum sogenannten Zweiten Zeitalter Mittelerdes. Im Gegensatz dazu ist es Warner Bros. unter dem neuen Deal möglich, ikonische Figuren wie Gandalf, Aragorn oder Gollum zurück auf die Leinwand zu holen. Für April 2024 wurde bereits die Veröffentlichung des Animationsfilms "Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim" angekündigt.

Obwohl die beiden Trilogien die komplexe Fantasy-Welt bereits sehr detailreich darstellen, sind sich die Filmchefs der Warner Bros. einig: "Das überwältigende Universum, das sich J.R.R. Tolkien erträumt hat, ist noch größtenteils unerforscht." Deswegen sei geplant, die Fans noch tiefer in die filmische Welt von Mittelerde einzuladen. Es wird vermutet, dass nun an mehreren "Herr der Ringe "-Filmprojekten gleichzeitig gearbeitet wird.

Anzeige

Getty Images Morfydd Clark bei der Premiere von "Die Ringe der Macht"

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin in "Der Herr der Ringe"

Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de