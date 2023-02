Ist Liebes-Reunion von Gary Lucy und Laura Anderson möglich?

Wie steht es um eine Versöhnung zwischen Laura Anderson und Gary Lucy (41)? Bei der einstigen Love Island UK-Teilnehmerin und dem Schauspieler ging es in den letzten Monaten äußerst turbulent zu: Nachdem die beiden vergangenen Oktober ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, gaben sie vor einigen Wochen die Schwangerschaft ihres ersten Nachwuchses bekannt. Doch wenige Tage später verkündete das Paar seine Trennung. Wird es ein Liebes-Comeback von Gary und Laura geben?

In ihrer Instagram-Story lud die Britin ihre Follower zu einer Fragerunde ein. Ein neugieriger Fan wollte von der Blondine wissen, ob die Möglichkeit bestehe, dass die beiden wieder zueinanderfinden. Laura hatte darauf eine kurze und unmissverständliche Antwort parat: "Nein." Zudem verriet sie, dass sie und ihr Ex Gary kein gutes Verhältnis zueinander hätten.

Zuvor hatte Laura deutlich gemacht, dass ihr ungeborenes Kind höchste Priorität habe. "Seit unsere Beziehung zerbrochen ist, bin ich zu Hause in Schottland geblieben. Meine Priorität ist es, mein Baby in einer ruhigen und stabilen Umgebung großzuziehen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

