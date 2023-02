Knochenbruch bei Helen Mirren: Sie wollte kein Stunt-Double

Helen Mirren (77) gibt alles! Die Britin wurde im Jahr 2006 mit einem Oscar für ihre Rolle in "Die Queen" ausgezeichnet. Ihre Schauspielqualitäten stehen außer Frage. Doch nicht nur das, auch der Einsatz mit dem die "Kalender Girls"-Darstellerin am Set auftaucht, ist außergewöhnlich. Die Stunts für ihren neuen Film "Shazam 2" wollte die Schauspielerin unbedingt selbst absolvieren! Mit Konsequenzen: Helen hat sich dabei einen Bruch zugezogen!

"Ich habe einige meiner Stunts selbst gemacht. Dabei habe ich mir den Finger gebrochen", verriet die 77-Jährige bei einem Auftritt in der "The Graham Norton Show". Sie sei aber unglaublich tapfer mit der Situation umgegangen und habe nichts gesagt: "Ich wollte ein echter 'Stunty' sein", erzählte Helen weiter. Die Oscar-Preisträgerin hatte sich auf die Rolle gefreut und sah es als Herausforderung an, kein Stunt-Double für die Actionszenen zu benutzen.

Vor wenigen Wochen hatte sich der Regisseur des Films, David F. Sandberg, in einem Interview mit Entertainment Weekly an die Coolness der Golden Globes-Gewinnerin erinnert: "Man hat eine gewisse Erwartungshaltung: 'Oh, Dame Helen betritt das Set!'" Doch nachdem sie mit anrüchiger Wortwahl die Crew begrüßt hatte, bekam er ein ganz anderes Bild von ihr: "An ihrem ersten Tag sagte sie gleich: 'Yep! Wir brauchen hier mehr Pu**y-Power am Set! Wir [Lucy Liu (54) und Helen] sind jetzt da!' und ich dachte mir nur: 'Oh, okay!'"

Getty Images Helen Mirren bei den SAG Awards 2022

Getty Images Helen Mirren im Dezember 2022

Getty Images Helen Mirren bei den Filmfestspielen in Cannes

