Neu-Mama Molly-Mae Hague kriegt Hate: Die Fans stehen zu ihr

Auch Molly-Mae Hague (23) muss sich einiges anhören! Die britische Love Island-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Fury sind im Januar dieses Jahres Eltern geworden. Ihre kleine Tochter namens Bambi scheint das Leben des jungen Paares auf den Kopf gestellt zu haben. Sie kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, wie im Netz immer wieder deutlich wird. Die Beauty gibt regelmäßig süße Updates, doch nicht alles kommt so gut an: Molly bekommt Hate, aber auch Support zugleich!

Via Instagram dokumentierte sie einen kleinen Mädels-Trip mit ihrem Baby. Doch einigen Usern gefiel das nicht: Mollys Baby sei laut Kritikern noch zu klein, um nach draußen in die Kälte zu können. Doch viele Follower nehmen die 23-Jährige auch direkt in Schutz. "Das Baby ist doch schön warm eingepackt", oder: "Man kann ein Baby nicht für immer drinnen halten, es braucht Sonnenlicht und frische Luft", lauten nur zwei der zahlreichen lieben Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass Molly mit Hate umgehen muss. Auch als sie den Namen ihres Kindes offenbarte, gab es gemeine Reaktionen: "Ich musste die Kommentare zu diesem Beitrag abschalten." Sie sei daran erinnert worden, "wie böse diese Welt sein kann."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2022

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2021

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Februar 2023

