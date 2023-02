Unter Tränen: Molly-Mae Hague reagiert auf Babynamen-Kritik

Eigentlich stehen bei Molly-Mae Hague (23) im Moment alle Zeichen auf Glück – doch sie hat mit viel Gegenwind zu kämpfen! Die einstige Teilnehmerin der britischen Love Island-Ausgabe und ihr Liebster Tommy Fury durften im Januar ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Die kleine Tochter namens Bambi ist der ganze Stolz des Paares. Doch der Name sorgte für ordentlich Kritik und Hate seitens der Fans. Jetzt meldete sich Molly-Mae unter Tränen erstmals zu den fiesen Nachrichten zu Wort!

In einem neuen YouTube-Video reagiert die frischgebackene Mutter jetzt erstmals auf die zahlreichen negativen Nachrichten zu dem Namen – und dabei wird sie emotional. "Ich will ehrlich sein, die lang erwartete Namensverkündung war ein wirklich harter Tag für mich", offenbarte sie ihre Gefühle und erklärte: "Ich musste die Instagram-Kommentare zu diesem Beitrag abschalten." Sie sei daran erinnert worden, "wie böse diese Welt sein kann."

Für Molly-Mae und Tommy sei der Name Bambi inzwischen nicht mehr ungewöhnlich, da sie schon immer wussten, dass ihr Kind so heißen soll. Trotzdem wisse sie, dass es kein besonders geläufiger Name ist. "Ich weiß, dass er ungewöhnlich und einzigartig ist und nicht jedermanns Geschmack trifft", betonte die Neu-Mama. Von der harten Kritik und dem Hate sei sie nichtsdestotrotz schockiert.

