Solo-Auftritt: Prinzessin Kate besuchte Schloss Windsor

Hoher Besuch auf Schloss Windsor! Der königliche Landsitz in der englischen Stadt Windsor im Süden von Berkshire gehörte zu den liebsten Orten von Queen Elizabeth II. (✝96) – es war ihre offizielle Wochenend-Residenz. Doch was wird nun aus dem imposanten Gemäuer? Das Schloss hat auch für Elizabeths Sohn König Charles (74) eine große Bedeutung. So veranlasste er bereits, dass dort nach seiner Krönung im Mai ein großes Konzert stattfinden wird. Schon jetzt stattete Prinzessin Kate (41) Windsor mal wieder einen Besuch ab.

Hello berichtet: Die Prinzessin von Wales besuchte diese Woche alleine Schloss Windsor. Doch worum drehte sich ihr Solo-Auftritt? Tennis! Die Britin begrüßte vor Ort unter anderem Ian Hewitt, den stellvertretenden Vorsitzenden des All England Lawn Tennis and Croquet Club – dem Austragungsort der britischen Tennismeisterschaft in Wimbledon. Wieso? Die 41-Jährige ist die offizielle königliche Schirmherrin des prestigeträchtigen Sportclubs und leitet das Tagesgeschäft der Championships.

Wie eingefleischte Royal-Fans wissen, sind Kate und ihr Gatte Prinz William (40) große Tennis-Fans und auch selbst nicht ganz unbegabt am Schläger! Vergangenes Jahr enthüllte der Profi-Spieler Rod Laver gegenüber Daily Mail: "Ich habe William und Kate ein paar Mal getroffen und hatte die Gelegenheit, mich ein wenig mit ihnen zu unterhalten. Sie spielen Tennis gegeneinander... William sagte mir, dass er nicht gegen sie ankommt."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2018 in Basildon

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de