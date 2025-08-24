Prinz William und seine Kate nehmen an Staatsbankett teil

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben ihren Sommerurlaub in den schottischen Highlands für einen besonderen Anlass unterbrochen. Am vergangenen Sonntag nahm das royale Paar mit seinen drei Kindern an einem Gottesdienst in der Kirche Crathie Kirk nahe dem Anwesen Balmoral teil. William fuhr die Familie selbst in einem Range Rover vor, während seine Frau auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Bilder von der Anreise liegen unter anderem Hello! vor. Im Fond saßen die Kinder: Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Auch König Charles (76) und Königin Camilla (78) sowie Prinzessin Anne (75) mit ihrem Ehemann wurden zu diesem Anlass gesichtet.

Die Familie von Wales präsentierte sich in stilvoller Garderobe. William trug einen eleganten Anzug mit himmelblauer Krawatte, während Kate in einem dunklen Mantel mit beerigem Unterton glänzte. Ihre Accessoires, darunter ein Hut mit Schleifendesign und dezente Ohrringe, sorgten für ein edles, aber zurückhaltendes Erscheinungsbild. König Charles blieb der Tradition treu und erschien in einem Kilt, begleitet von Camilla, die mit einer federbedruckten Robe und einem dazu passenden Hut überzeugte. Es ist bekannt, dass die Royals regelmäßig in Balmoral zusammenkommen, um vor Beginn des Herbstprogramms Zeit im Kreise der Familie zu verbringen.

Balmoral ist für William und seine Familie mehr als nur ein Ort für Rückzug und Erholung. Das Anwesen in den Highlands bietet die Gelegenheit, die Natur gemeinsam zu erleben und schöne Erinnerungen zu schaffen. Für den künftigen Thronfolger verbindet sich hier die Vergangenheit mit der Gegenwart, da er viele Sommer seiner Kindheit an diesem Ort verbrachte. Auch seine Kinder sollen laut Insidern diese Tradition fortführen und die einzigartige Atmosphäre von Balmoral genießen. Aktivitäten wie Wanderungen und Naturerkundungen stehen dabei besonders hoch im Kurs.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei Trooping the Colour 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025