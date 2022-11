Nach Ray Liottas Tod: Verlobte kann ohne ihn "nicht atmen"

Der Schmerz bei Jacy Nittolo sitzt noch immer tief! Vor sechs Monaten ist ihr Verlobter, der "Goodfellas"-Darsteller Ray Liotta (✝67), verstorben. Berichten zufolge sei der Schauspieler eingeschlafen – und nie wieder aufgewacht. Noch tragischer war, dass er nicht zu Hause in Los Angeles seinen letzten Atemzug genommen hatte, sondern fernab in der Dominikanischen Republik, wo er einen Filmdreh hatte. Jetzt ehrt Jacy der Liebe ihres Lebens mit einer bewegenden Hommage!

Auf Instagram veröffentlicht die 47-Jährige ein süßes Schwarz-Weiß-Bild, das auf den Tag genau vor drei Jahren an Thanksgiving von den beiden geschossen wurde. "Ich bin jetzt fast sechs Monate ohne Ray. Die meisten Tage sind unerträglich", trauert Jacy. Sie lässt ihre Community in ihre Seele blicken: "Es fällt mir schwer, ohne ihn zu atmen [...] Heute und jeden Tag bin ich so dankbar für die Erinnerungen, die er mir geschenkt hat. Es waren die besten Jahre meines Lebens", fährt sie fort.

Jacys größte Stütze sei in dieser schweren Zeit Rays Tochter Karsen für sie. "Ich bin dankbar für Karsen, die täglich mit mir lacht und weint. Wir sind ein Leben lang verbunden", ist sie sich sicher. Doch nicht nur Karsen sei für die Brünette da: "Ich bin dankbar für meine Familie und meine Kinder, die bei jedem Schritt für mich da waren. Sie halten mich aufrecht."

Instagram / jacynittolo Ray Liotta und seine Partnerin Jacy Nittolo

Instagram / jacynittolo Jacy Nittolo und Ray Liotta

Getty Images Karsen Liotta und Jacy Nittolo, Ray Liottas Tochter und Verlobte

