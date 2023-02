Nach Tod: Ray Liotta bekommt Stern auf dem Walk of Fame!

Das hätte ihm bestimmt gefallen! Ray Liotta (✝67) war im vergangenen Mai im Rahmen eines Filmdrehs in der Dominikanischen Republik gewesen – und verstarb über Nacht. Der Tod des "Goodfellas"-Darstellers war ein großer Schock für seine Familie. Seine Verlobte Jacy Nittolo widmete ihrem verstorbenen Schatz in Folge sogar ein Tattoo. Jetzt wird dem toten Schauspieler eine große Ehre zuteil: Ray bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame!

Wie People berichtet, werde die dazugehörige Zeremonie am 24. Februar stattfinden. Ana Martinez, die als Koordinatorin für den Walk of Fame tätig ist, erklärt: "Ray Liottas Karriere machte ihn zu einer wahren Show-Größe und sein Tod war eine große Tragödie für die Unterhaltungsbranche. Die Charaktere, die er im Rahmen seiner Filme darstellte, werden immer ein Teil von Hollywoods Filmgeschichte bleiben" Es sei den Zuständigen für den Walk of Fame eine große Ehre, Ray den Respekt zu zollen, der ihm gebührt, heißt es.

Karsen Liotta, die Tochter des Film-Darstellers, wird den Stern im Namen ihres Vaters am 24. Februar entgegennehmen. Im Weiteren wird berichtet, dass die Schauspielerin und Regisseurin Elizabeth Banks (49) und auch Taron Egerton (33) Ray Tribut zollen, indem sie als Gastsprecher eine Rede halten werden.

Anzeige

Getty Images Jacy Nittolo und Ray Liotta im Jahr 2021

Anzeige

Getty Images Karsen Liotta und ihr Vater Ray Liotta im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Ray Liotta im Jahr 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de