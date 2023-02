Wird Prinz Andrew von Charles aus Windsor Castle geworfen?

Muss sich Prinz Andrew (63) bald eine neue Bleibe suchen? Der Bruder von König Charles (74) war in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen. Deshalb waren ihm im vergangenen Jahr nicht nur seine royalen und militärischen Titel abgenommen worden – er darf auch nicht mehr im Buckingham Palace arbeiten. Wird Charles Andrew als Nächstes auch aus seinem Haus rauswerfen?

Wie ein Insider kürzlich gegenüber Radar verriet, plane der britische König keinen offiziellen Umzug für seinen jüngeren Bruder. Prinz Andrew würde sich auch weigern, aus seiner Residenz Windsor Castle auszuziehen, sollte Charles ihn dazu auffordern. Ein anderer Informant meint, dass der König eine andere Idee hätte, wie er den Duke aus dem Haus bekommt: Er will dem 62-Jährigen weniger Geld zur Verfügung stellen. So könnte dieser sich die Unterhaltskosten für das Grundstück nicht mehr leisten.

Die beiden Royals pflegen aktuell wohl nicht das beste Verhältnis – ist Andrew trotzdem zu der offiziellen Krönungszeremonie des Monarchen eingeladen? Er soll zwar an den großen Feierlichkeiten am 6. Mai teilnehmen, dabei jedoch keine zeremoniellen Aufgaben übernehmen, berichtet Mail on Sunday.

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2015

Getty Images Prinz Charles, Queen Eliabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

