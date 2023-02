Charles' Krönung: Prinz Andrew spielt keine wichtige Rolle!

Prinz Andrew (62) bekommt die Konsequenzen immer noch zu spüren! Der jüngste Sohn der Queen (✝96) entpuppte sich in den vergangenen Jahren als echte Skandal-Nudel. Angeblich soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell (61) verwickelt gewesen sein. Gerichtlich wurde der Royal dafür zwar nie belangt, doch sowohl in der Öffentlichkeit als auch in seiner Familie verlor er deswegen an Ansehen. Andrew wurden all seine militärischen Titel aberkannt – und auch bei König Charles' (74) Krönung wird er nicht großartig in Erscheinung treten...

Die Vorbereitung für die große Krönungszeremonie am 6. Mai laufen bereits auf Hochtouren. Neben einem neuem Thron und dem Krönungsemblem wird auch überlegt, wer eine Rolle an Charles' großem Tag spielen wird. Laut Mail on Sunday gehört Andrew nicht dazu. Der 62-Jährige soll demnach keine zeremonielle Aufgabe übernehmen. Es wird sogar vermutet, dass man den jüngsten Bruder des britischen Regenten so platziert, dass er kaum zu sehen sein wird.

Nach der Zeremonie kommt die ganze britische Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palace zusammen. Doch auch hier muss Andrew weichen. Genau wie sein Neffe Prinz Harry (38) und dessen Gattin Herzogin Meghan (41) soll er Balkon-Verbot bekommen haben.

