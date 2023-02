Christoph Waltz vermisst seit Dezember sein Reisegepäck!

Da helfen ihm seine zwei Oscars auch nicht weiter! Der gebürtige Wiener Christoph Waltz (66) konnte die beliebte Trophäe für seine Rollen in "Inglourious Basterds" und "Django Unchained" abstauben. Außerdem war der Hollywoodstar an der Seite von Daniel Craig (54) in James Bond zu sehen. Doch der Österreicher ist ein ganz normaler Mann, der wie viele andere mit Lufthansa fliegt und dort sein Gepäck aufgibt. Auch ihn traf das Schicksal vieler Passagiere – Christophs Koffer ist seit Dezember verschollen!

In dem Koffer haben sich "lieb gewonnene Sachen" befunden, die der Megastar gerne wieder hätte. Sein damaliger Flug war nur von München nach Berlin gegangen. Der Süddeutschen Zeitung erklärte er: "Ich habe das nagelneue Gepäckstück in kindlichem Vertrauen aufgegeben und es seitdem nicht wieder gesehen." Ob der Koffer gestohlen wurde oder ob er aus anderen Gründen verloren ging, weiß der Hollywoodschauspieler nicht.

"Wäre der Beschwerdevorgang zwischen mir und der Lufthansa-Hotline ein medizinischer Notfall, wäre ich schon seit Wochen tot", beschwert sich Christoph. Er habe eine Referenznummer bekommen, um den Vorgang nachzuverfolgen. Der Wiener könne die Nummer bereits auswendig und sei genervt von diesem "entpersonifizierten und absolut industriellen" Verfahren.

Getty Images Christoph Waltz und Daniel Craig in Berlin, 2015

Getty Images Christoph Waltz im November 2019

Getty Images Christoph Waltz, 2022

