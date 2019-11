Von Billie Eilish (17) über Salma Hayek (53) bis hin zu Keanu Reeves (55) – die LACMA Art+Film Gala 2019 hatte es in sich! Am Samstag wurden in Los Angeles Künstler aus den Bereichen Kunst und Film für ihre Verdienste der vergangenen Monate ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden aber schnell zur Nebensache, denn fast interessanter waren die Looks der Stars: Bei ihren Red-Carpet-Auftritten strahlte ein VIP mehr als der andere!

Das Star-Aufgebot der diesjährigen LACMA-Gala konnte sich sehen lassen: Ob Naomi Campbell (49), Nicky Hilton (36), Salma oder Billie – sie alle legten einen absoluten Wow-Auftritt hin. Während die "Bad Guy"-Interpretin sich total lässig mit Sonnenbrille zeigte, schlüpften die anderen Frauen in traumhafte Roben. Regina Kings lilafarbene Haarmähne war beinahe der größere Blickfang als ihr tief ausgeschnittes, enges Dress. Den Titel der außergewöhnlichsten Frisur des Abends hat sich aber eindeutig Kiki Layne verdient: Die Schauspielerin präsentierte sich mit einem XXL-Haarnest auf dem Kopf.

Auch die Herren der Schöpfung ließen sich nicht lumpen: Jared Leto (47) stellte sich in einem mit seinem Namen verzierten Gucci-Jacket dem Blitzlichtgewitter. Ricky Martin, John Legend (40) und Christoph Waltz (63) waren dagegen deutlich schlichter gekleidet – sie trugen Anzug und Fliege. Ganz in schwarz gehüllt, dafür aber nicht weniger ein Hingucker war Keanu. Der Hollywood-Star hatte offenbar seine neue Partnerin dabei, denn er schritt Hand in Hand mit Künstlerin Alexandra Grant über den Teppich.

Getty Images Nicky Hilton bei der LACMA-Gala 2019

Getty Images Naomi Campbell, Model

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Regina King, November 2019

Getty Images KiKi Layne, Schauspielerin

Getty Images Jared Leto bei der ACMA Art+Film Gala 2019

Getty Images Ricky Martin, Sänger

Getty Images John Legend, Sänger

Getty Images Christoph Waltz im November 2019

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves



