Christoph Waltz in "Only Murders in the Building" zu sehen

Christoph Waltz (68) wird in der fünften Staffel der erfolgreichen Comedy-Serie "Only Murders in the Building" zu sehen sein. Wie Variety berichtet, übernimmt er eine wiederkehrende Rolle in der Produktion, die sich bereits jetzt einen festen Platz bei Fans und Kritikern gesichert hat. Der österreichische Schauspieler, der durch seine Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino (61) in "Inglourious Basterds" und "Django Unchained" Weltruhm erlangte, tritt damit an der Seite von Steve Martin (79), Martin Short (74) und Selena Gomez (32) auf. Die Dreharbeiten für die neue Staffel laufen derzeit, eine Veröffentlichung bei Disney+ wird im Sommer oder Herbst 2025 erwartet.

Zur Handlung der Serie ist bereits bekannt, dass das Podcaster-Team Charles, Oliver und Mabel erneut einen rätselhaften Mordfall lösen muss. Im Mittelpunkt steht diesmal der gutmütige Portier Lester, dessen Schicksal am Ende der vierten Staffel einen düsteren Abschluss fand. Neben Christoph Waltz wird auch Téa Leoni eine größere Rolle spielen, nachdem sie in der vorherigen Staffel als mysteriöse Sofia Caccimelio eingeführt wurde. Welche Figur Waltz jedoch konkret darstellen wird, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Fans dürfen gespannt sein, welche Nuancen der Österreicher in die humorvolle und doch spannungsgeladene Serie einbringen wird.

Christoph hat sich mittlerweile als fester Bestandteil der internationalen Filmszene etabliert und ist bekannt für seine prägnanten und facettenreichen Rollen. Mit seinem Privatleben hält sich der 68-Jährige ziemlich bedeckt. Seit einigen Jahren lebt der gebürtige Wiener in Kalifornien. In einem Interview mit Esquire verriet er vor einigen Jahren, dass er seinen Wurzeln allerdings treu bleibe: "Ich habe keine Ahnung, wie man sich als Amerikaner fühlt. Jedenfalls werde ich mich nie wirklich als Amerikaner fühlen. Dazu bin ich auch viel zu spät dazugekommen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Waltz, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Waltz, Schauspieler

Anzeige Anzeige