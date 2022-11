Megastar Christoph Waltz wird sich nie als Amerikaner fühlen

Christoph Waltz (66) spricht über seine Wahlheimat! Der Schauspieler wurde spätestens in seiner Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino (59) einem weltweiten Publikum bekannt. Für seine Rollen in "Inglourious Basterds" und "Django Unchained" wurde er jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet. Inzwischen lebt der gebürtige Wiener seit Jahren in Kalifornien – doch er scheint noch mit der Umgebung zu fremdeln: Als US-Amerikaner werde er sich jedenfalls nie fühlen.

"Ich habe keine Ahnung, wie man sich als Amerikaner fühlt", erklärte der Hollywood-Star im Interview für die deutsche Winter-Ausgabe von Esquire. Zwar werde ihm die Kultur des Landes geläufiger, Kalifornien nehme dabei aber auch eine Sonderrolle ein. "Jedenfalls werde ich mich nie wirklich als Amerikaner fühlen. Dazu bin ich auch viel zu spät dazugekommen", zeigte er sich überzeugt.

Doch auch seinen Bezug zu seiner Heimat Europa scheint der 66-Jährige ein wenig verloren zu haben. "Ich verfolge die Bundesliga ein bisschen. Und ansonsten, wenn entscheidende Dinge anstehen, wie die Wahlen in Italien oder die Bundespräsidentenwahl in Österreich", schilderte er seine Verbindungen über den Atlantik hinweg.

Getty Images Christoph Waltz und Daniel Craig in Berlin, 2015

Getty Images Christoph Waltz in Peking, Februar 2019

Getty Images Christoph Waltz beim Filmfestival Cannes 2018

